Mourinho intentará que Obrador pierda «la vergüenza» y muestre más su potencial

Lisboa.– El técnico del Benfica, José Mourinho, afirmó este jueves que intentará ayudar al defensa español Rafa Obrador a perder «la vergüenza» para que pueda «mostrar más el potencial que tiene».

En rueda de prensa, Mourinho dijo que ha analizado actuaciones de Obrador tanto en el Benfica como en el Deportivo de La Coruña, pero que aún necesita «conocer mejor» al lateral mallorquín.

«Si me preguntaran qué jugador conozco menos, diría que es Obrador, incluso por su propia personalidad. Es un chico introvertido, reservado, y eso también se refleja en los entrenamientos», comentó el extécnico madridista.

«Tengo que ayudarle a ser más él mismo, a perder, entre comillas, la vergüenza y poder mostrar más el potencial que tiene», concluyó José Mourinho.

Mourinho fue preguntado sobre Obrador después de que el martes pasado, en el empate liguero ante el Rio Ave (1-1), optara por colocar al mediocampista noruego Fredrik Aursnes como lateral derecho tras la salida de Samuel Dahl, en lugar del internacional sub-21 español.

Rafa Obrador, de 21 años, fue fichado esta temporada al Real Madrid para sustituir a su compatriota Álvaro Carreras, que dejó las ‘águilas’ rumbo al Santiago Bernabéu.

Sin embargo, desde que llegó a Lisboa, el defensa mallorquín solo ha disputado 67 minutos durante un partido en el primer equipo del Benfica, y otro en el filial. EFE