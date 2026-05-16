Mourinho espera hablar con el Real Madrid la próxima semana

Cascais (Portugal) – José Mourinho afirmó este sábado que espera entablar conversaciones con el Real Madrid la próxima semana, tras los contactos iniciales entre su agente, Jorge Mendes, y el presidente madridista, Florentino Pérez.

En una rueda de prensa desde el Estadio António Coimbra da Mota (Cascais, en el área metropolitana de Lisboa) tras la victoria del Benfica ante el Estoril (1-3), Mourinho reiteró una vez más que no ha recibido propuesta alguna del Real Madrid y que solo hay conversaciones preliminares.

«Es verdad que no he hablado con el presidente Florentino. Es verdad que no he hablado con nadie de la estructura (del Real). Todo esto es verdad, pero ninguno de nosotros es estúpido; obviamente, entre el club y Jorge (Mendes) hay contactos, que creo que se transformarán en contactos conmigo la próxima semana», dijo el técnico.

Sin embargo, lo único que tiene sobre la mesa es una oferta de renovación por parte del Benfica, que asegura que aún no ha visto ni analizado, y por el momento nada por parte del Real Madrid.

«No he firmado con el Real Madrid, no tengo contrato con el Real Madrid, no tengo oferta. No tengo nada. Lo único que tengo, y no lo voy a negar, es que mi agente me habló, no el Real Madrid, y me dijo: ‘Ojo, puede haber una situación real y seria con el Real Madrid, esperemos’. Ok, esperemos», explicó.

Y añadió: «Puede que al final no haya nada. En este momento tengo contrato con el Benfica, tengo una propuesta del Benfica y tengo un plazo para decidir. Tranquilo».

Mourinho firmó el pasado septiembre un contrato con el Benfica válido hasta 2027, pero que incluye un plazo de diez días tras el cierre del actual curso para que ambas partes evalúen si desean continuar con la relación.

«La próxima semana debo decidir mi futuro (…). Necesito espacio y tiempo para tomar una decisión. Creo que esta semana será importante en ese sentido», concluyó.

El entrenador oriundo de la localidad portuguesa de Setúbal pasó tres temporadas en el Santiago Bernabéu (de 2010 a 2013), durante las cuales ganó una LaLiga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. JS