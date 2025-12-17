Mototaxistas toman carretera CA-5 en Villanueva, Cortés

San Pedro Sula– Conductores de mototaxis de Villanueva, Cortés, protestan este miércoles sobre la carretera CA-5, exigiendo la reparación de la vía.

“Estamos hartos, ya no aguantamos, necesitamos que la raspen o algo, se nos están arruinando las unidades”, declararon.

En el lugar se encuentran cruzados los vehículos, causando un gran tráfico en uno de los sectores más transitados de la zona.

Señalaron que las autoridades gubernamentales les han mentido al darles largas con la reparación del tramo carretero.

Afirmaron que la protesta continuará hasta obtener una respuesta favorable. IR