Motorista de bus, su madre y su esposa, tres de los fallecidos en accidente en Quimistán

Tegucigalpa – La colonia Torocagua del municipio del Distrito Central, capital hondureña, amaneció este lunes de luto tras la muerte del motorista Javier Deras, su esposa Leylin Suyapa y su madre Francisca Zelaya.

Estas tres personas fallecieron el domingo junto a otras seis víctimas en un accidente de tránsito en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, tras una colisión entre una rastra y un bus.

El motorista del autobús falleció en el lugar del accidente, al igual que su esposa, mientras que su madre pereció al enterarse la noticia de la muerte de su hijo, según relato de un vecino.

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“Aquí la información que tenemos, doña Rita se miraba en el accidente que solo tenía un golpe en la cabeza, pero en la noche se nos ha informado que le pegó un infarto cuando se dio cuenta que su hijo falleció”, relató el vecino.

Contó que sus otros hijos se fueron a la ciudad de San Pedro Sula al hospital Catarino Rivas para verificar el hecho.

Asimismo, añadió que otras personas de la colonia Torocagua también iban en el autobús, pero que desconoce su estado de salud.

El vecino dijo que fue compañero de Javier Deras en el Instituto Jesús Aguilar Paz, motorista del autobús, que siempre fue trabajador, empezando como motorista.

Javier Deras, su madre y su esposa viajaban todos los años hacia Guatemala como parte de la excursión religiosa hacia la ciudad de Esquipulas. AG