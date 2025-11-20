Motomundo te premia en grande con los Motomundays

Tegucigalpa – Los motociclistas de todo el país tienen una nueva razón para encender motores, Motomundo pone en marcha la promoción Motomundays, con el sorteo más de 400 premios a nivel nacional y grandes descuentos en motocicletas, tricimotos y equipo especializado.

– Más de 100 premios semanales.

La iniciativa busca premiar la fidelidad de sus clientes con más de 100 premios semanales, entre ellos motocicletas, celulares, audífonos, cámaras de acción y cupones de combustible, que serán sorteados en los 100 puntos de venta a nivel nacional.

La promoción estará vigente del 15 de noviembre al 15 de diciembre y participan automáticamente todos los clientes que realicen compras, al crédito o al contado, de motocicletas, tricimotos o equipo especializado de las marcas Yamaha, TVS, HJ, Genesis o KMF.

Los sorteos se llevarán a cabo el 22 y 29 de noviembre, y el 6 y 13 de diciembre. La promoción representa una oportunidad única para quienes disfrutan la experiencia de manejar una moto y confían en las marcas líderes del mercado que distribuye Motomundo, los expertos en motos.

“Motomundays es nuestra manera de retribuir la preferencia de nuestros clientes, ofreciéndoles productos accesibles, promociones exclusivas y recompensas para quienes disfrutan la libertad sobre dos ruedas”, manifestó Karen Rojas, Gerente de Mercadeo de Motomundo.

Súper descuentos

Además de los sorteos, Motomundays incluye descuentos especiales en distintas líneas de motocicletas, accesorios y productos complementarios. Entre las ofertas se encuentran rebajas de hasta L5,000 en motos deportivas y semideportivas; y hasta L20,000 en motos todo terreno.

Asimismo, hay descuentos de hasta L10,000 en motos de trabajo; y precios reducidos en motocicletas de alta cilindrada, cuatrimotos y equipamiento, con descuentos de hasta L64,000.

También destaca la promoción en lubricantes, llantas y accesorios, entre ellas dos cascos deportivos Ultra por tan sólo L2,500.

Con premios semanales, ofertas atractivas y una mecánica sencilla, Motomundays se posiciona como una de las promociones más importantes del sector durante la temporada. Motomundo invita a los motociclistas a acercarse a sus tiendas y aprovechar esta oportunidad.