Motomundo celebra 20 años impulsando la libertad y la calidad de vida

San Pedro Sula – Motomundo celebra 20 años de trayectoria recordando que una motocicleta va mucho más allá de ser un medio de transporte, es una verdadera herramienta de cambio que representa independencia, ahorro, trabajo, aventura, conexión y, sobre todo, libertad.

La campaña de aniversario, “Tu libertad se mueve con vos”, fue lanzada hoy en el marco de Expomóvil 2025, uno de los eventos más importantes del sector automotriz en Honduras, donde se exhibieron marcas de prestigio como Yamaha, la japonesa más confiables; TVS, las mejores motos de la India;HJ, los mejores fabricantes de la China; Genesis, la marca más vendida en Honduras; y KMF, los especialistas en todo terreno.

Durante estos 20 años, Motomundo ha consolidado su liderazgo en el mercado nacional ofreciendo no solo motocicletas, sino un servicio integral que incluye respaldo técnico certificado, repuestos originales, asesoría especializada y facilidades de financiamiento a través de Solvenza con un crédito confiable que abre las puertas de la movilidad a miles de hondureños.

Herramienta de cambio

El concepto central de la campaña de aniversario refleja la esencia de Motomundo: una motocicleta no es solo un vehículo, es tiempo ganado, ahorro, trabajo, aventura y, sobre todo, decisión. Es la herramienta que ha permitido a miles de hondureños abrirse paso, conectar con otros y alcanzar sus sueños.

“Durante estos 20 años hemos mejorado la calidad de vida y brindado libertad a los hondureños que confían en nosotros. Y lo seguiremos haciendo, porque nuestro objetivo es claro: seguir impulsando vidas, cada cliente, cada viaje, cada motor encendido representa independencia, ahorro, trabajo, aventura, conexión y libertad.”, expresó el director ejecutivo de Grupo ILP, Mariano Jiménez.

Conscientes de que cada hondureño tiene necesidades y aspiraciones distintas, Motomundo ha diversificado su portafolio en subcategorías agrupadas en motocicletas de pavimento, todo terreno y scooter, así como tricimotos de carga y personas. Además, cuenta con equipo especializado con motocicletas de alto cilindraje, cuatrimotos, y equipo marino.

“Con la mirada puesta en el futuro, la compañía ratifica su compromiso de seguir innovando en soluciones de movilidad, queremos que cada motocicleta, cuatrimoto, tricimoto y motor marino impulsen a las personas hacia la libertad y seguridad”, indicó Frank Paz, Gerente Corporativo División Motos.

La historia de Motomundo se ha escrito en miles de vidas y proyectos que se han puesto en marcha, cada cliente, cada viaje, cada motor encendido es una historia de libertad y superación. Porque donde hay un sueño en marcha, Motomundo siempre está.

Acerca de Motomundo

Motomundo es parte de Grupo Inversiones La Paz, una empresa 100% hondureña que impulsa el desarrollo del país. Con más de 1,000 colaboradores, 102 tiendas estratégicamente ubicadas y un moderno centro de distribución, los expertos en motos, reafirman su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad, guiada por sus valores de integridad, servicio, excelencia e innovación.