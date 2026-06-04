Motociclista resulta con quemaduras tras accidente que provocó incendio de bus en San Pedro Sula

San Pedro Sula-Un motociclista resultó con quemaduras luego de verse involucrado en un accidente de tránsito con una unidad de transporte tipo rapidito en la ciudad de San Pedro Sula, hecho que desencadenó un incendio que consumió por completo la unidad de transporte público.

De acuerdo con información preliminar, el percance ocurrió cuando la motocicleta impactó con el bus al no hacer el alto que le correspondía, provocando una situación que derivó en el incendio de la unidad en cuestión de minutos.

Tras el choque, las llamas se propagaron rápidamente por el autobús, generando alarma entre conductores y transeúntes que se encontraban en las cercanías del lugar.

El motociclista sufrió quemaduras como consecuencia del incidente y fue auxiliado por miembros del Cuerpo de Bomberos quienes lo trasladaron hasta la sala de emergencias del Hospital Mario Catarino Rivas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio para controlar el fuego y evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos o estructuras cercanas. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el bus fue consumido totalmente por el incendio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de salud del motociclista quien presentaba quemaduras graves en su cuerpo. IR