Motociclista muere decapitado en accidente en Catacamas

Catacamas – Un motociclista falleció en las últimas horas en un accidente de tránsito en la colonia San Pedro en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, oriente de Honduras.

El fallecido fue identificado como Santos Fabricio Escoto Alvarado (24), originario del municipio de Talanga.

Se informó que el motociclista impactó contra un cableado que se encontraba a media altura en la carretera que conduce del sector de San Pedro de Catacamas hacia la entrada de la ciudad.

El impacto contra el cableado causó que el joven fuera decapitado.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG