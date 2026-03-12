Motagua y Real España no fallan, Génesis y Olancho dividen puntos

Tegucigalpa – La continuación de la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga Nacional, dejó sendos triunfos de Motagua y Real España, ante UPN y Victoria, respectivamente. Mientras, Génesis y Olancho empataron 0-0 en La Paz.

En el primer juego de este miércoles, Génesis Policía tuvo un amargo 0-0 ante el Olancho FC.

En el Estadio Nacional Chelato Uclés, el Motagua derrotó 2-0 a los Lobos de la UPN. Alejandro Reyes y Rodrigo “Droopy” Gómez anotaron en el triunfo azul. El delantero Rodrigo Olivera falló un penal que fue contenido por el meta universitario Nain Güity.

Rodrigo “Droopy” Gómez anotó el segundo de los azules.

En el Estadio Morazán de San Pedro Sula, el local Real España le pasó por encima 4-1 al Victoria.

Los gritos españolistas fueron por intermedio de Jean Baptiste, Debrón García y Eddie Hernández (2). La anotación ceibeña fue un autogol de David García.

La jornada 11 comenzó el martes con el duelo Choloma 1-1 Marathón y se completa este jueves con el choque Platense-Olimpia en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. JS