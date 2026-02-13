Motagua y Olimpia acechan el liderato de Real España en sexta fecha del Clausura hondureño

Tegucigalpa.- La sexta jornada del torneo Clausura de Honduras, que se pone en marcha este sábado con dos encuentros, estará marcada por el acecho de dos equipos al liderato del Real España, que expondrá su posición en la cumbre ante el Choloma.

El Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos, encabeza la clasificación con 11 puntos, pero siente de cerca el aliento de sus perseguidores, Motagua y Olimpia, en una fecha que podría reconfigurar la parte alta de la tabla.

La actividad comienza el sábado en el estadio Juan Ramón Brevé con el derbi entre el Olancho, del técnico colombiano Jhon Jairo López, y el Juticalpa.

Los olanchanos ocupan el sexto lugar de la tabla, con cinco puntos, mientras que Juticalpa es quinto, con seis unidades.

Posteriormente, en San Pedro Sula, el Real España recibirá en el Estadio Francisco Morazán al Choloma, que navega en la décima posición con apenas tres enteros.

La jornada dominical se abrirá con el duelo entre el colista Génesis y Platense.

Génesis suma sólo dos puntos y ocupa la última casilla de la clasificación (undécima), mientras que Platense se ubica en la novena, con tres.

En Tegucigalpa, el Motagua, bajo la batuta del español Javier López, recibirá en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera al Marathón, que tiene al argentino Pablo Lavallén en el banquillo.

Las ‘Águilas’ del Motagua, segundas con ocho puntos, buscan dar el salto definitivo a la cima ante un conjunto verdolaga que marcha cuarto, con seis.

El Olimpia, último campeón y comandado por el uruguayo Eduardo Espinel, cerrará la fecha en La Ceiba frente al Victoria, del argentino Hernán ‘La Tota’ Medina.

El equipo de Espinel llega al encuentro herido tras su eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el América de México.

Los ‘Leones’ del Olimpia se ubican en el tercer puesto con ocho puntos, mientras que Victoria está situado en la séptima, con cuatro. EFE/ir