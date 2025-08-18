Motagua y Marathón empatan 3-3; Olimpia sigue líder del Apertura

Tegucigalpa- La jornada 5 del torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Hondurasterminó este domingo con los partidos Motaguacontra Marathón que empataron a tres goles por bando, y el que Juticalpa FC ganó 3-2 al Choloma.

El primer gol del partido llegó al minuto 21 del primer tiempo, por medio de Henry Figueroa quien se barrió y conectó el balón para vencer el portero Luis Ortiz para el 0-1 de Marathón sobre Motagua.

Al 29, Alexy Vega recibió un pase en el medio campo, se enfiló hacia territorio motagüense y al entrar el área remató de zurda para vencer a Ortiz y poner el 0-2.

Al 33, tras un tiro de esquina el balón quedó suelto y Jonathan Núñez estaba atento a la cita y empujó el balón para vencer el arco de César Samudio para el 1-2 de las Águilas Azules ante el Monstruo Verde, resultado con el que se fueron al descanso.

Ya en la segunda parte, Marathón buscó ampliar el marcador y lo logró al minuto 51 de tiempo corrido por intermedio de Alexy Vega, quien tras un formidable pase en el área remató de primera intención y de zurda marcó el 1-3. Ya era goleada.

Motagua reaccionó pronto y al minuto 55 Marcelo Santos cabeceó un balón desde un tiro de esquina para que Samudio no pudiera controlar el remate y marcar el 2-3 ante Marathón.

Al minuto 60 Rodrigo ‘Droopy’ Gómez tuvo un balón a disposición fuera del área Verdolaga y remató para vencer otra vez a Samudio y marcar el infartnte 3-3 del Ciclón Azul. IR