Motagua y Lobos empatan 3-3 y Juticalpa se impone al Victoria con 3-2

Tegucigalpa – Las águilas del Motagua empataron en el último minuto en un encuentro donde los lobos de la Pedagógica abrieron el marcador en el segundo encuentro de la jornada 9 del torneo de Apertura de la Liga Nacional, mientras que en el primer encuentro, el Juticalpa se impuso ante el Victoria con 3-2.

Los goles del equipo universitario de Christian Gutiérrez, quien abrió el marcador en el minuto 19, mientras que la segunda anotación al fondo de la red fue de Juan Martínez, mientras que Félix García anotó el tercero del encuentro que tuvo como escenario el estadio Carlos Miranda.

Mientras que los goles del Motagua cayeron en el minuto 32 con la anotación de Rodrigo Goméz, en el minuto 82 llegó el segundo gol fue de Macías Marín y el gol del empate que cerró el marcador estuvo a cargo de Denis Meléndez, en el minuto 92.

En el primer encuentro, las jaibas del Victoria abrieron el marcador con un certero gol de Jair Delgadillo y al minuto 49, llegó el empate del Juticalpa llegó hasta el segundo tiempo cuando Josué Villafranca mandó el balón al final de la red.

El Victoria volvió a imponerse en el minuto 68, con gol de Carlos Matute. Pero al minuto 72, el Júnior Lacayo anotó el empate y el gol del gane llegó del equipo contrario, con un autogol de Wisdow Quaye. VC