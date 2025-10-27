Motagua y Cartaginés se juegan el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Tegucigalpa – El Motagua hondureño y el Cartaginés costarricense se enfrentarán este martes en un partido que definirá al clasificado a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, el máximo torneo de clubes esta Confederación.

Se trata del partido de vuelta de la repesca entre los equipos que quedaron eliminados en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Los cuatro semifinalistas obtuvieron plaza directa para la Copa de Campeones.

El conjunto costarricense, dirigido por el argentino Andrés Carevic, llega con una valiosa, pero mínima, ventaja de 1-0 conseguida la semana pasada en Cartago gracias a un agónico gol de Geancarlo Castro en el descuento.

Con ese resultado, a Cartaginés le basta un empate para sellar su clasificación.

Por su parte, Motagua, dirigido por el español Javier López, afronta la vuelta con la obligación de ganar para revertir la serie.

Un triunfo por 1-0 de los Azules igualaría el global (1-1) y llevaría la definición a un alargue. De persistir la igualdad, habría una tanda de penaltis.

Los Azules buscarán apoyarse en el respaldo de su afición y en la fortaleza del estadio José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, donde esperan revertir la serie y sellar su clasificación.

Para este compromiso, López apostará por un planteamiento más agresivo y por la experiencia de figuras clave en ataque.

El equipo hondureño tiene la tarea de mejorar su eficacia ofensiva, tras un partido de ida donde les costó generar peligro.

Cartaginés apostará por mantener el orden defensivo, que ha sido su sello esta temporada.

Probables alienaciones:

Motagua: Marlon Licona; Cristopher Meléndez, Sebastián Cardozo, Luis Vega, Ricky Zapata; Jorge Serrano, Denis Meléndez, Marcelo Santos, Carlos Mejía y John Kleber.

Entrenador: Javier López.

Cartaginés: Kevin Briceño; Claudio Montero, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego González, Diego Mesén, Jesús Batiz, Everardo Rubio, Bernald Alfaro, Marcos Ureña y Mauro Quiroga.

Entrenador: Andrés Carevic.

Hora: 20:00 local (02:00 GMT del miércoles).

Incidencias: Partido de vuelta de la repesca centroamericana para la Copa de Campeones de la Concacaf jugado en el estadio José de la Paz Herrera de Tegucigalpa.