Motagua vence por la mínima al Platense y no suelta la lucha por el liderato del Clausura

Tegucigalpa – El Motagua venció por la mínima diferencia este jueves al Platense para seguir en la lucha por el liderato del Torneo de Clausura junto al Real España, ambos empatados con 25 puntos.

El partido se disputó en el estadio Excélsior de Puerto Cortés como continuación de la jornada 13.

La única anotación del partido sucedió en el minuto 69, cuando el delantero brasileño John Kleber recibió el balón en el área, se dio media vuelta y remató con su pierna derecha para vencer al arquero Merlín Bonilla.

Tres minutos después, Motagua consiguió un penal a su favor que ejecutó Kleber que falló tras que el balón pagará en el poste derecho.

Los otros resultados de la jornada 13: Olimpia 0-0 Olancho FC, Juticalpa FC 0-4 Marathón y Real España 2-1 Génesis PN.

La jornada 13 finaliza con el encuentro entre Lobos contra CD Choloma este viernes a las 6:00 de la tarde. AG