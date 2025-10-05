Motagua vence en una lluvia de goles al Génesis, Victoria rescata empate in extremis al Olancho

Tegucigalpa – El Motagua derrotó este sábado 4-3 al Génesis PN, mientras que el Victoria empató 2-2 ante el Olancho FC en la continuación de la jornada 13 del Torneo de Apertura de 2025.

En una lluviosa noche en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, Motagua recibió al Génesis PN luego de quedar eliminado a mitad de semana por el Alajuelense en la Copa Centroamericana de Concacaf.

La primera anotación fue a favor de los locales en elñ minuto 11, Mathias Vásquez asistió a Maicol Cabrera que solo empujó el balón al fondo de la portería.

Sin embargo, los de La Paz emparejaron el marcador en el minuto 16, cuando Ángel Tejeda recibió un pase del colombiano Juan Riascos y el delantero definió de derecha para vencer al arquero Marlon Licona.

Al minuto 42, centro al área de Jonathan Argueta y el central uruguayo Sebastián Cardozo remató de cabeza.

En los minutos adicionales del primer tiempo, Jefryn Macías mandó un pase desde la banda derecha y Cabrera definió de derecha para marcar un doblete en la noche.

El equipo canino descontó en el minuto 77 con un golazo de William Moncada que hizo un remate de larga distancia con su pierna izquierda.

El delantero brasileño John Kleber remató de cabeza tras recibir un pase del panameño Jorge Serrano en el minuto 90.

Los visitantes pusieron un toque de drama en los minutos de descuento, cuando Jeffry Miranda realizó una jugada individual extraordinaria para marcar un golazo y descontar en el marcador, pero no fue suficiente para arrancar un punto en su visita a Tegucigalpa.

Empate agónico en La Ceiba

Más temprano, el Victoria empató 2-2 al Olancho FC en el estadio Municipal Ceibeño.

Los locales comenzaron ganando en el minuto cinco, cuando el delantero mexicano Daniel Delgadillo, en dos oportunidades, anotó el gol.

El Olancho FC empató en el minuto 60 cuando Marlon “Machuca” Ramírez definió en el área con su pierna izquierda para superar al portero Humberto Acevedo.

Al minuto 85, un largo centro al área de Omar Elvir permitió que Diego Rodríguez apareciera como delantero y definiera de derecha.

Sin embargo, Samuel Card anotó un golazo, cuando el portero Gerson Argueta rechazó un balón en el área, y el del Victoria sacó un remate de larga distancia y el esférico ingresó en la parte superior izquierda de la portería en el minuto 93. AG