Motagua vence 2-1 al CAI en la Copa Centroamericana

Tegucigalpa– Motagua venció este martes por 2-1 al Club Atlético Independiente (CAI), de Panamá, en el Estadio ‘Chelato Uclés’, de Tegucigalpa.

El encuentro correspondiente a la jornada 2 de la Copa Centroamericana, con lo que los Azules siguen sumando en sus aspiraciones por avanzar a la siguiente fase.

El primer tiempo entre catrachos y canaleros terminó con empate sin goles.

Sin embargo, los goles llegaron en la segunda parte, en el minuto 55 de tiempo corrido, Rodrigo ‘Droopy’ Gómez, mediante lanzamiento de penalti, marcó el 1-0 a favor de Motagua.

Luego, al 57, Maicol Cabrera se estrenó como goleador de Motagua, particularmente en Copa Centroamericana, al conectar un pase a ras de césped dentro del área y rematar de derecha para el 2-0 de los de Diego Vázquez.

Al minuto 71 tras una formidable triangulación en terreno motagüense, Ángel Valverde recibió un pase sobre el punto penal y de derecha remató para marcar el 2-1 a favor del CAI. IR