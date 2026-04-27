Motagua vapulea al Choloma, Platense vence por la mínima al Olancho

Tegucigalpa – El Motagua vapuleó este domingo al CD Choloma, mientras que el Platense venció por la mínima al Olancho en la continuación de la jornada 21 del Torneo de Clausura 2026.

En el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, el Motagua recibió a puerta cerrada al equipo cholomeño donde le dio una paliza tras vencerlo por un marcador de 5-1.

Los visitantes desperdiciaron una oportunidad de anotar al minuto 11 con un fallo del delantero paraguayo Enrique Borja en un lanzamiento penalti, el disparo pasó por encima de la portería defendida por Luis Ortiz.

Al minuto 21 empezó la fiesta de goles en Tegucigalpa, un pase del panameño Jorge Serrano a Christopher Meléndez que venció el achique del arquero José Mariano Pineda.

El argentino Rodrigo “Droopy” Gómez mandó un centro al área y el delantero brasileño John Kleber remató de cabeza para el segundo a favor del Motagua en el minuto 31.

Choloma descontó en el minuto 38 con anotación de Marco Aceituno que recibe un pase de Borga y remató con su pierna derecha para vencer a Ortiz.

En los minutos de descuento del primer tiempo, el lateral izquierdo Clever Portillo anotó con un remate globeado aprovechado que el portero del Choloma estaba adelantado.

Al minuto 67, el delantero uruguayo Rodrigo de Olivera remató de cabeza en el área tras un tiro de esquina en el primer toque del balón en el partido.

Finalmente, Olivera marcó su segundo gol de la noche en el minuto 77 tras un remate cruzado de derecha frente al portero Mariano Pineda.

Con el triunfo, Motagua sigue en primer lugar con 39 puntos, y está a la espera de una jornada para cerrar como líder de las dos vueltas.

Platense en puestos de liguilla

Más temprano, el Platense venció 1-0 al Olancho FC en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, y subió al sexto lugar con 21 puntos, y el Olancho FC se quedará en cuarto con 31 unidades.

La única anotación del partido sucedió en el minuto 70, con un pase de Jaison Arriola desde la banda derecha para que Erick “Gio” Puerto llegara barriéndose para darle los tres puertos a los escualos.

La penúltima jornada del Clausura hondureño finaliza este lunes con el partido Génesis PN recibiendo al Victoria.

El sábado, la jornada 21 comenzó con el triunfo de 3-2 del Real España sobre el Olimpia para quedarse con el clásico moderno. AG