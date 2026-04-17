Motagua retoma el liderato al vencer a Victoria que se queda solitario en el sótano

Tegucigalpa- La jornada 15 del Clausura se completó este jueves con el partido Victoria -Motagua, en La Ceiba, Atlántida, donde Las Águilas recuperaron el liderato del torneo, mientras que el Victoria se queda solo en el sótano de la tabla.

El encuentro estaba pendiente, y se disputó en el Estadio Municipal, de La Ceiba, en el litoral Caribe del país, donde las Águilas vencieron a la Jaiba por 2-3.

El primer gol del partido llegó para Motagua al minuto 3 por intermedio de Rodrigo de Olivera, quien sobre la línea empujó el balón y marcó el 0-1 ante Victoria.

Al 37, Alejandro Reyes remató de derecha tras un rezago para vencer a Esaú Flores y marcar el 0-2 en el partido a favor de las Águilas.

En el segundo tiempo, al minuto 62, Allan Banegas sacó un derechazo desde fuera del área y venció a Luis Ortiz para el descuento 1-2 de Victoria.

En tiempo de descuento, el árbitro sancionó penal a favor de Motagua por una falta de Elvin Casildo contra Rodrigo de Olivera en el área de Victoria y fue Rodrigo ‘Droopy’ Gómez quien lo cambió por gol para el 1-3.

Al 90+6 Victoria se acercó en un contragolpe y, para su mala fortuna, Marcelo Santos mandó el balón a su propia portería para el 2-3 de Victoria. IR