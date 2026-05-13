Motagua recupera terreno en Olancho y Olimpia se venga del Real España

Tegucigalpa – El Motagua logró una importante victoria en Olancho y el Olimpia hizo lo propio ante el Real España en Tegucigalpa en la continuación de las triangulares del Torneo Clausura de la Liga Nacional.

Los azules derrotaron 0-2 al Olancho en la pampa con anotaciones de Alejandro Reyes y Rodrigo de Olivera.

La nota triste del juego se produjo al minuto 57 cuando Romario Da Silva sufrió una grave lesión que dejó estupefacto a todo el estadio. Escalofriante lo ocurrido con el ariete brasileño que tuvo que ser retirado y llevado a un centro asistencial.

Alejandro Reyes anotó el primero de los azules.

Motagua sumó cuatro puntos, los mismos que ya tiene Génesis, mientras Olancho se quedó con tres.

En el otro juego de la noche, en el Estadio Chelato Uclés, el Olimpia logró tres puntos importantes al ganar 3-2 al Real España que se acercó porque lo perdía 3-0.

Jerry Bensgtson, Yustin Arboleda y Daniel Aparicio (en propia puerta), fueron los goles para los Albos, en tanto Gonzalo Ritacco y Eddie Hernández descontaron para la máquina.

José Raúl García fue expulsado en las postrimerías del encuentro en la vibrante noche de Tegucigalpa. Olimpia llegó a seis puntos, Real España y Marathón tienen tres.

Los ganadores de las triangulares jugarán la final del fútbol hondureño. JS