Motagua pierde 1-0 ante Cartaginés y complica su pase a la Concachampions

Tegucigalpa- Motagua complicó sus aspiraciones de avanzar a la Copa de Campeones de la Concacaf, al caer de visita 1-0 ante el Sport Cartaginés, en partido realizado en el estadio José Rafael Fello Meza de Cartago, Costa Rica.

Los azules volvieron a pagar caro sus desconcentraciones en los últimos minutos, y ahora están complicados en el cruce de repechaje.

Con un primer tiempo de mucha movilidad y donde los motaguenses demostraron que no salían a especular y que iban en busca del triunfo.

El equipo catracho enmudeció el coloso de los ticos al minuto 18 con anotación del brasileño John Kleber, pero la acción fue anulada por el VAR por un supuesto fuera de juego de Rodrigo Gómez previo al disparo del sudamericano.

Cuando todos firmaban el empate, en el tiempo de descuento una mala salida del portero Marlon Licona permitió que Giancarlo Castro rematara de cabeza y anotara el gol del triunfo para el Cartaginés.

Ahora Motagua está obligado a remontar el marcador para lograr el pase a la Concachampions en la revancha que será el martes 28 en el estadio Nacional.

Alineaciones:

Cartaginés (1): Kevin Briceño, Claudio Montero (Cristopher Núñez 67’), Luis Flores, Marcelo Pereira, Diego González, Diego Mesén, Jesús Batiz (Suhander Zúñiga 67’), Everardo Rubio, Bernald Alfaro (Duglas López 67’), Marcos Ureña (Geancarlo Castro) 87’ y Mauro Quiroga.

Goles: G. Castro (90+2’)

Amonestados: G. Castro

Expulsados:

Motagua (0): Marlon Licona; Cristopher Meléndez (Luis Santamaría 67’), Sebastián Cardozo, Luis Vega, Ricky Zapata (Clever Portillo 79’); Jorge Serrano, Denis Meléndez (Luis Meléndez 72’), Rodrigo Gómez, Marcelo Santos, Carlos Mejía (Jefryn Macias 67’); John Kleber.

Goles:

Amonestados: S. Cardozo, L. Vega

Expulsados:

Árbitro: Jorge Leira (Panamá)

Estadio: José Rafael Fello Meza. IR