Motagua no puede con el Victoria, Olimpia líder momentáneo del Clausura

Tegucigalpa – El Motagua no pudo sacar más de un empate ante el Victoria, mientras que el Olimpia derrotó por la mínima a Lobos en la continuación de la jornada cuatro del Torneo de Clausura 2026.

En el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, el Motagua recibió al Victoria en búsqueda de su triunfo en el Clausura hondureño.

Las águilas azules comenzaron ganando en el minuto 35 con anotación de Jefryn Macías que recibió un pase del argentino Rodrigo “Droopy” Gómez, el número 27 del Motagua solo desvió ligeramente el centro para vencer al portero Michael Perelló.

Rápidamente, el Victoria empató el partido cuando el panameño Rolando Blackburn se quitó la marca de dos jugadores, dio un pase hacia atrás para que Marcelo Espinal sacará un remate de derecha de larga distancia para vencer la estirada que dio Luis Ortiz.

En el segundo tiempo, el Motagua salió en búsqueda del segundo gol, pero no pudo, la mayoría de sus remates fueron hacia arriba de la portería, en el poste o Perelló se consolidaba como figura.

Al minuto 74, Denis Melendez intentó con un disparo de larga distancia que Perelló desvió al tiro de esquina.

En los minutos adicionales, Luis Vega probó con un remate de zurda en el área, buscando que el balón ingresara en la esquina izquierda superior de la portería, pero pasó por encima.

Más temprano, el Olimpia venció 0-1 a Lobos UPN en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

La única anotación del partido llegó en el minuto 59 cuando Raúl García realizó un largo saque de banda, en la que el balón llegó en la mitad del área y el capitán Jerry Bengtson remató con su pierna derecha y el esférico pasó en medio de las piernas del arquero Alex Guity.

Con el triunfo el Olimpia es líder momentáneo del Clausura con ocho puntos, mientras que el equipo universitario se queda con tres unidades.

La jornada cuatro empezó el viernes con el empate 1-1 entre Juticalpa FC contra el Génesis FC.

La cuarta fecha concluye el domingo con los partidos: Marathón-Real España y Platense-CD Choloma. AG