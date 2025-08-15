Motagua empata sin goles ante Cartaginés y deja en suspenso su clasificación en la Copa Centroamericana

Tegucigalpa– Motagua no pudo sellar este jueves su boleto a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana de la Concacaf y se tuvo que conformar con un empate 0-0 frente al Cartaginés de Costa Rica, en un partido del grupo C disputado en el estadio Nacional “Chelato” Uclés.

El resultado deja al “ciclón azul” con seis puntos, a la espera de otros marcadores para confirmar su pase.

El encuentro marcó el debut en el banquillo del entrenador español Javier López, quien asumió el cargo el martes en sustitución del argentino Diego Vázquez, tras los discretos resultados en el torneo Apertura, donde el equipo acumula tres derrotas en igual número de visitas.

Desde el inicio, Motagua buscó imponer condiciones. La primera jugada de peligro fue para la visita al minuto 28, cuando Marco Ureña probó de larga distancia y el guardameta Riky Zapata envió a tiro de esquina. La respuesta azul llegó al 42, con un tiro libre de Carlos “Zapatilla” Mejía que obligó a Kevin Briceño a una estirada salvadora.

En la segunda mitad, el cuadro hondureño intensificó la presión. Al 50, Christopher Meléndez sacó un potente derechazo que exigió otra intervención de Briceño. Sin embargo, Cartaginés también estuvo cerca al 60, cuando José Mora remató desviado en una jugada clara.

Pese a los intentos de ambos lados, el marcador no se movió y cada equipo sumó un punto, dejando abierta la definición de los clasificados en el grupo C.