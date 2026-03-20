Motagua confirma a DT español Javier López por dos años más

Tegucigalpa – El Fútbol Club Motagua informó este viernes que tomó la decisión de renovar por dos años más el contrato del director técnico español, Javier López.

De acuerdo a la comunicación oficial, esta decisión responde a la confianza plena que la institución deposita en el trabajo, liderazgo y el proceso que desarrolla el DT europeo al frente del equipo.

“En Motagua creemos firmemente en la continuidad como base para consolidar un proyecto sólido y competitivo”, señalaron.

Asimismo, consideraron importante dar seguimiento a una línea de trabajo que permita fortalecer el rendimiento del equipo y mantenernos en la pelea por los objetivos trazados.

Actualmente Motagua se mantiene en la punta del Torneo Clausura con igual cantidad de puntos del Real España, pero con un partido menos.

Este torneo es el segundo de Javier López al frente del banquillo azul. Anteriormente dirigió al Antigua de Guatemala. JS