Actualidad

Motagua clasifica a cuartos de la Copa Centroamericana al eliminar a Saprissa

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Motagua logró la hazaña, se clasificó a cuartos de la Copa Centroamericana y, a la vez, eliminó a Saprissa, que no irá a la Concacaf Champions Cup.

El equipo hondureño, a pesar de su empate 0-0 contra Saprissa en su visita al Estadio Ricardo Saprissa, de San José, Costa Rica, clasificó a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Ninguno de los equipos logró imponerse con claridad y la posesión se repartió de manera equitativa, mientras la afición local alentaba sin cesar.

Motaguaintentó generar peligro con disparos de media y larga distancia, pero sus remates carecieron de precisión. IR 

