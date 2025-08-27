Motagua clasifica a cuartos de la Copa Centroamericana al eliminar a Saprissa

Tegucigalpa– Motagua logró la hazaña, se clasificó a cuartos de la Copa Centroamericana y, a la vez, eliminó a Saprissa, que no irá a la Concacaf Champions Cup.
El equipo hondureño, a pesar de su empate 0-0 contra Saprissa en su visita al Estadio Ricardo Saprissa, de San José, Costa Rica, clasificó a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.
Ninguno de los equipos logró imponerse con claridad y la posesión se repartió de manera equitativa, mientras la afición local alentaba sin cesar.
Motaguaintentó generar peligro con disparos de media y larga distancia, pero sus remates carecieron de precisión. IR