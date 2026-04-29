Motagua busca asegurar el liderato del Clausura hondureño en la jornada 22

Tegucigalpa – Motagua, dirigido por el español Javier López, buscará el jueves asegurar el liderato del torneo Clausura hondureño, con Real España y Olimpia aún con opciones al segundo puesto, mientras se decide el descenso con Choloma en riesgo y Victoria como colista, en la fecha 22 que tendrá cinco partidos a la misma hora y el cierre previo a las dos triangulares finales.

Los dirigidos por López llegan a esta jornada del torneo, en el que participan once clubes, con 39 puntos, escoltados por Real España (37 enteros), que tiene como entrenador al costarricense Jeaustin Campos.

A Motagua, que jugará de visita ante Universidad Pedagógica, le basta un empate para consolidarse en el primer lugar, por el que apuesta Real España, que medirá fuerzas ante el colista Victoria, que en 19 jornadas ha sumado 16 unidades.

Universidad Pedagógica, que no pudo finalizar entre los seis equipos que pasarán a la segunda fase, ocupa la novena casilla con 18 puntos.

Olimpia, vigente campeón, con el uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo, es tercero en la clasificación con 35 enteros y aspira al segundo puesto, que ahora ocupa Real España. Su rival de turno será Platense, séptimo en la tabla, con 21 unidades.

Olancho, de la mano del colombiano John Jairo López, se mantiene inamovible en el cuarto lugar con 31 puntos y será anfitrión del Génesis, que dirige el portugués Fernando Mira y aspira a afianzarse en el sexto lugar, al que ha escalado con 22 enteros.

Génesis es acechado por Platense, y Choloma que suma 20 unidades y es octavo en la clasificación, aunque en la tabla general del descenso, que incluye los puntos acumulados en el pasado torneo Apertura y los del Clausura, está en peligro de descender a la segunda división. En la tabla general del descenso, Choloma acumula 31 puntos, uno más que Victoria.

Marathón, que tiene como timonel al argentino Pablo Lavallén, recibirá al Choloma.

El equipo de Lavallén, que perdió terreno en la segunda vuelta del torneo, está afianzado en el quinto puesto con 27 unidades.

Los cinco partidos de la jornada 22 se disputarán a la misma hora, a partir de las 19:00 local (01:00 GMT).

Tras el cierre de las dos vueltas del torneo, La Liga definirá con los primeros clasificados las llaves de las dos triangulares que se disputarán para conocer a los finalistas del Clausura. EFE