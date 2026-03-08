Mossi pide limitar “mega sueldos” en el gobierno y sugiere que incremento al salario mínimo sea superior al 5 %

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, pidió que el gobierno baje “los mega sueldos” que paga a ciertos funcionarios, al tiempo que sugirió un incremento superior al 5 % al salario mínimo.

– Destacó que Honduras tiene una excelente mano de obra. Pidió cordura y conciencia para fijar el nuevo salario mínimo.

Mencionó que es esencial que las conversaciones sobre el salario mínimo se hagan un ambiente de reconocimiento inflacionario.

Agregó que el tema del combustible, es algo serio que va a causar repercusiones, ya que el monto del subsidio es muy poco por parte del gobierno que pudiera hacer mucho más.

Mossi propuso una reducción de los mega salarios que paga Poder Ejecutivo y ejemplificó los casos del Banco Central de Honduras, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, así como otras instancias, donde se pagan sueldos que ofenden a un país que apenas paga 10 mil lempiras en promedio como monto al salario mínimo

Esbozó que la inflación oficial de Honduras, el año pasado fue de 5 %, pero aprobar un incremento al salario mínimo en ese mismo porcentaje es una ofensa para los trabajadores.

“La clase trabajadora se enfrenta a un alza de costos que comenzó desde inicios de este año y no solamente por el gobierno, simplemente empujado por los factores externos”, estimó

Reflexionó que el empresariado tiene que pensar un nuevo modelo para fijar el salario mínimo porque las empresas muy pequeñas no tienen las mismas condiciones que las grandes.

Abogó por un diálogo comprensivo para fijar los nuevos montos y pidió al gobierno que no sea sólo un espectador de le negociación.

El economista estimó que el incremento al salario mínimo debe ser arriba del 5 %, es decir por arriba del nivel de inflación, que permitan a los ciudadanos suplir sus necesidades básicas.

Pidió conciencia a los sectores involucrados en la negociación para fijar el salario mínimo este 2026, y adicionó que tampoco se puede flamear la bandera de un aumento del 20 % porque es algo que más bien afectara a las empresas hondureñas.

Llamó a desinflar las expectativas de la economía con medidas concretas a través del gobierno que se traduzcan en beneficio de la sociedad.

Puntualizó que el gobierno puede traer más elementos de juicio a la hora que se decida el nuevo salario mínimo, que definitivamente tiene que estar por arriba del nivel de la inflación que fue del 5 % pero eso no le ajusta al trabajador para suplir sus necesidades básicas. JS