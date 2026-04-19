“Mortiferus Amica” debuta con éxito en la pantalla grande y destaca el talento joven del cine hondureño

Tegucigalpa – Con una sala llena y una respuesta positiva del público, este sábado se estrenó en Metrocinemas el cortometraje “Mortiferus Amica”, una producción del joven director hondureño Marvin Josué Cruz Bonilla, quien continúa abriéndose paso en la industria cinematográfica nacional.

La obra, protagonizada por las actrices Genesis Nazar y Anayansi Welcher, presenta una historia cargada de suspenso en la que Elisa (Genesis) se ve envuelta en una compleja trama de asesinatos y engaños tras intentar ayudar a su amiga Alia (Anayansi). El cortometraje deja al espectador con una inquietante reflexión: ¿hasta dónde es válida la lealtad entre amigos y en qué momento es necesario alejarse antes de que esa relación conduzca a la perdición?

El estreno estuvo marcado por el entusiasmo del público, cuya satisfacción fue evidente al finalizar la proyección. Posteriormente, el elenco —integrado por jóvenes talentos hondureños— participó en un conversatorio donde compartieron sus experiencias y motivaciones, destacando su compromiso por seguir creciendo profesionalmente y aportar al desarrollo del cine en Honduras.

Marvin Josué, además de director es productor y editor de sus cortometrajes, y aspira a nuevos proyectos y pasar a un largometraje. “Queremos aprender y crecer cada día para producir y hacer mejor cine en Honduras”, expresó el joven director.

Además de esta nueva producción, durante la presentación también se proyectó el cortometraje “Mil Juventudes”, una obra previa de Cruz Bonilla protagonizada por Aaron Orellana y Genesis Nazar, que ya había sido presentada en 2025 en el Centro Cultural de España y otros escenarios, obteniendo buenas críticas por parte de conocedores del séptimo arte.

El director Marvin Josué Cruz Bonilla ha logrado combinar su pasión por el cine con su formación académica como estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y actualmente realiza su práctica profesional, previo a obtener su título. Paralelamente, impulsa su emprendimiento con la productora independiente Polar Crooss Film, desde la cual da sus primeros pasos en la industria audiovisual.

Cruz Bonilla trabaja junto a un grupo de jóvenes universitarios apasionados por el cine, quienes colaboran por amor al arte y con la esperanza de contar con mayor apoyo de la población en el futuro.

El exitoso estreno de “Mortiferus Amica” refleja el surgimiento de una nueva generación de cineastas hondureños que, con esfuerzo y creatividad, buscan posicionar sus historias en la pantalla grande. PD