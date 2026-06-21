Moriyasu asegura que Japón, lejos de celebrar, ya piensa en el partido contra Suecia

Monterrey – El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, aseguró hoy, después de golear por 0-4 a Túnez, que su equipo, más que celebrar, ya piensa en vencer a Suecia, para asegurar el pase directo a los dieciseisavos de la Copa del Mundo de fútbol.

«Debemos mantenernos concentrados y salir por el triunfo en nuestro tercer partido; hoy pudimos anotar muchos goles y eso nos da confianza», dijo el estratega en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en Monterrey (México).

Los japoneses mostraron este sábado una buena defensa y con mucha movilidad, dominaron el medio campo y sacaron de quicio a los tunecinos, superados de manera reiterada.

En Monterrey, norte de México, Japón pasó por encima de los africanos con dos goles de Ayase Ueda, uno de Daichi Kamada y otro de Junya Ito.

Fue el partido 1.000 en la historia de las Copas Mundiales, lo cual celebró Moriyasu.

«Ha sido memorable. Nos sentimos felices por vencer en un juego tan importante», dijo.

El estratega reconoció que le costó trabajo preparar el partido porque los rivales estrenaron entrenador y era imposible saber el planteamiento técnico del francés Hervé Renard, exseleccionador de Arabia Saudí y que acaba de tomar las riendas del equipo tunecino, en plena competición.

Moriyasu agradeció a los hinchas mexicanos que apoyaron a Japón; dijo que le dio mucho gusto ver a hinchas vestidos con el uniforme de México con gritos a favor de los japoneses, lo cual, según dijo, fue muy importante.

«Desde el momento del himno y durante el partido sentimos el apoyo de nuestros aficionados y de los mexicanos. Estaban vestidos de verde pero nos dimos cuenta de que apoyaron a Japón. Mientras no tengamos que enfrentar a México, vamos a seguir agradeciendo el apoyo», señaló.

Hoy el técnico hizo algunos cambios en la alineación con respecto a su debut contra Países Bajos.

El estratega elogió la calidad de todas sus figuras y explicó que los que salieron a la cancha como titulares lo hicieron porque le pareció que eran los mejores para enfrentar a un contrario como Túnez.

«Hoy me enfoqué en los que creí mejores para el partido de hoy; vamos un partido a la vez», concluyó. EFE