Morgue capitalina realiza este sábado la tercera inhumación del año

Tegucigalpa – Este sábado 30 de agosto se lleva a cabo la tercera inhumación de cuerpos no reclamados en la morgue del Ministerio Público del Distrito Central.

La doctora Elisa Reinoso, jefa de la Sección de Identificación Humana de la Dirección de Medicina Forense (DMF), informó que se lleva a cabo la tercera inhumación de cuerpos no reclamados en la morgue capitalina.

Los restos mortales que yacen en depósitos fríos luego que sus levantamientos se produjeran en diferentes sectores, entre éstos: Danlí, Nacaome, Olancho, Comayagua, Intibucá, Choluteca, Guaimaca, Villa de San Francisco, Río Hondo y Siguatepeque, serán inhumados tal y como lo establece la ley.

Asimismo, se reportan tres levantamientos efectuados en la morgue del Hospital Escuela, además, cuerpos inertes provenientes de las colonias y barrios capitalinos siguientes: La Sagastume, El Prado, El Carrizal y Boulevard del Norte.

Los fallecidos permanecieron bajo custodia de la DMF desde hace varios meses, la mayoría en condición de desconocidos; no obstante, como supuesto las autoridades forenses señalaron a Rafael Ochoa, mientras que está plenamente identificado el señor Francisco Tomás Núñez Pineda cuyo levantamiento fue realizado en el departamento de Choluteca el día siete de julio del presente año.

Los cuerpos son trasladados hasta el cementerio de Los Ángeles, salida al departamento de Olancho donde se les dará cristiana sepultura tras la bendición y una oración de un sacerdote. IR