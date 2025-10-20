Morazán recusa a presidente del TJE sin seguir procedimiento legal

Tegucigalpa- El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia fue recusado por lo que tiene 24 horas para responder la misma, sin embargo, alega que no conoce la misma ya que no se cumplió con los procedimientos legales.

En ese sentido, la reunión convocada para este lunes fue suspendida.

“Esto se ha vuelto demasiado mediático y el afectado es la población, aquí públicamente le digo al magistrado Morazán le digo que seamos coherentes en el ejercicio de las funciones y hoy lo invito a que nos sentemos a la sesión convocada el viernes y lo invito que discutamos en base a la normativa legal y la ley electoral procesal y discutamos”, dijo el presidente del TJE, Flores Urrutia.

Mientras que Morazán dijo que “es imposible que si a mi me recusan, yo resuelva sobre mi propia recusación, no puedo conocer la causa”.

“Cuando existe una recusación debe presentarse a la Secretaría y después al pleno, pero yo no la he conocido, por lo que no podía levantarme de la mesa, se tenía que suspender la sesión, no se han cumplido los procedimientos legales”, dijo Flores Urrutia.

Afirmó que él no conoce la recusación, ni la otra magistrada, una vez que la conozca pues la tendré que responder.

“Esto es una crisis por parte del magistrado Morazán, él adujo la semana pasada que las sesiones vía Zoom son ilegales, por lo que mostraremos todas las reuniones que se han realizado desde un inicio y en donde ha participado”, señaló.

Agregó que “Mario Morazán no quiere sentarse a discutir los puntos, él se vino a los medios de comunicación a decir cosas que no son reales porque no ha cumplido con los procedimientos legales”.

Apuntó que ya nombró a un suplente y que es el magistrado Morazán el que no quiere sentarse a sesionar. IR