Morata se marcha lesionado en el duelo ante el Inter

Roma– El español Álvaro Morata, delantero del Como 1907, abandonó este sábado el terreno de juego en el duelo ante el Inter de Milán en el minuto 32 debido a molestias musculares en su aductor izquierdo.

Pegado al banderín de saque de esquina del perfil zurdo defendido por el Inter, emparejado con Dimarco y Thuram, Morata se hizo daño intentando solventar la presión de sus dos rivales.

Se dejó caer al suelo y rápidamente se llevó la mano a su aductor izquierdo, dejando claras muestras de no poder continuar en el partido.

En el minuto3 32, Cesc Fàbregas efectuó el cambio e introdujo a Douvikas en el puesto del internacional español, que por el momento no suma goles con la camiseta del Como, equipo al que llegó en el mercado estival. EFE/ir