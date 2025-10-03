Morata se cae de una convocatoria a la que regresan Llorente, Barrios, Álex Baena y Samu

Madrid – La ausencia del capitán Álvaro Morata en la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para enfrentarse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, es la gran novedad junto a los regresos de Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena y Samu Aghehowa.

La lista de España para la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026 la integran:

– Porteros

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal/ING)

Álex Remiro (Real Sociedad)

– Defensas

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pedro Porro (Tottenham/ING)

Robin Le Normand (Atlético de Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dani Vivian (Athletic Club)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

– Centrocampistas

Rodri (Manchester City/ING)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Martín Zubimendi (Arsenal/ING)

Pablo Barrios (Atlético de Madrid)

Mikel Merino (Arsenal/ING)

Pedri (Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG/FRA)

Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)

Dani Olmo (Barcelona)

– Delanteros

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)

Ferran Torres (Barcelona)

Jorge de Frutos (Rayo Valleca)

Lamine Yamal (Barcelona)

Jesús Rodríguez (Como/ITA)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Samu Aghehowa (Oporto/POR). EFE