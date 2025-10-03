Morata se cae de una convocatoria a la que regresan Llorente, Barrios, Álex Baena y Samu

Madrid – La ausencia del capitán Álvaro Morata en la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para enfrentarse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, es la gran novedad junto a los regresos de Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena y Samu Aghehowa.
La lista de España para la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026 la integran:
– Porteros
Unai Simón (Athletic Club)
David Raya (Arsenal/ING)
Álex Remiro (Real Sociedad)
– Defensas
Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
Pedro Porro (Tottenham/ING)
Robin Le Normand (Atlético de Madrid)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Dani Vivian (Athletic Club)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Marc Cucurella (Chelsea/ING)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)
– Centrocampistas
Rodri (Manchester City/ING)
Álex Baena (Atlético de Madrid)
Martín Zubimendi (Arsenal/ING)
Pablo Barrios (Atlético de Madrid)
Mikel Merino (Arsenal/ING)
Pedri (Barcelona)
Fabián Ruiz (PSG/FRA)
Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)
Dani Olmo (Barcelona)
– Delanteros
Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)
Ferran Torres (Barcelona)
Jorge de Frutos (Rayo Valleca)
Lamine Yamal (Barcelona)
Jesús Rodríguez (Como/ITA)
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
Samu Aghehowa (Oporto/POR). EFE