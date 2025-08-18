Moody’s mejora perspectiva del BCIE de estable a positiva y confirma calificación en Aa3

Tegucigalpa – Moody’s mejoró la perspectiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de estable a positiva y confirmó su calificación de riesgo internacional en Aa3, informó este lunes el organismo regional.

Se trata de la tercera acción positiva recibida por el BCIE en los últimos doce meses, lo que consolida su posición como el «mejor riesgo» crediticio de América Latina, indicó el banco en un comunicado.

Según la misiva, Moody´s explicó que la mejora de la perspectiva refleja los avances del BCIE en la diversificación geográfica de sus exposiciones, impulsados por la reciente ejecución de dos Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEAs, por sus siglas en inglés), y el fortalecimiento de las métricas de adecuación de capital y liquidez.

La calificadora también destacó el acceso «cada vez más diversificado» del BCIE a los mercados de capitales internacionales, especialmente a través de instrumentos de financiamiento sostenible, lo que refuerza «una posición de liquidez ya sólida y un acceso confiable» a esos mercados.

“Estos últimos días han sido verdaderamente excepcionales para el Banco. Materializar dos acciones positivas de calificación en tan pocos días es un logro extraordinario que refleja el esfuerzo coordinado, la rigurosidad técnica y la visión estratégica en la que enmarcamos nuestra gestión», subrayó la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez.

Señaló que estos reconocimientos «envían una señal clara y contundente a nuestros inversionistas en los 26 mercados donde tenemos presencia: el BCIE está más sólido y preparado que nunca».

Moody’s también confirmó la calificación internacional de largo plazo del banco en Aa3, resaltando su sólida posición de capital y el manejo «prudente» de su apalancamiento, respaldados por un desempeño de activos que se mantiene entre los «más sólidos» a nivel mundial dentro de los bancos multilaterales de desarrollo.

Al cierre de 2024, la institución no reportó mora en su cartera, lo que reafirma su condición de acreedor preferente.

En esa misma dirección, el BCIE dijo que continuará fortaleciendo su posición como la principal fuente de financiamiento multilateral en la región, respaldado por una posición financiera robusta en el marco de la rigurosidad técnica y la eficiencia operativa que lo caracterizan. EFE

