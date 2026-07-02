Moody’s mantiene para Honduras calificación de B1 con perspectiva estable

Tegucigalpa- La agencia calificadora Moody’s Ratings mantuvo una perspectiva estable para América Latina y el Caribe, en su informe correspondiente al período 2026-2027; sin embargo, advirtió que Honduras enfrenta importantes retos en materia de seguridad, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.

– El país es identificado en documento como parte de la tendencia Regional de giro político hacia la derecha impulsado por preocupaciones de seguridad y descontento social.

El informe señala que la economía de la región crecerá por debajo del promedio de los mercados emergentes debido a limitaciones estructurales, baja inversión y reducida productividad.

No obstante, el documento destaca que Centroamérica continuará beneficiándose de una sólida demanda interna, el flujo de remesas, el turismo y la inversión extranjera directa, factores que contribuirán a sostener el crecimiento económico.

Honduras soberana de B1 con perspectiva estable

En el caso específico de Honduras, Moody’s identifica el deterioro de la seguridad y la polarización política como algunos de los principales riesgos para la estabilidad institucional. El documento indica que la inseguridad y el crimen organizado afectan el clima de inversión, elevan los costos fiscales y debilitan la gobernanza, factores que limitan el desarrollo económico del país.

Según el informe de Moody’s Ratings, Honduras mantiene una calificación soberana de B1 con perspectiva estable. Esta calificación refleja que el país conserva estabilidad en su perfil crediticio, aunque enfrenta riesgos derivados de debilidades institucionales, desafíos de gobernanza y vulnerabilidades económicas.

La perspectiva estable significa que la calificadora no prevé modificar la nota en los próximos 12 meses, siempre que no se produzcan cambios significativos en el entorno económico o político.

La calificadora también menciona a Honduras entre los países donde las preocupaciones por la inseguridad y el alto costo de vida han impulsado cambios políticos recientes, reflejando un mayor respaldo a propuestas enfocadas en fortalecer las políticas de seguridad. Según el análisis, esta tendencia responde al descontento ciudadano y al debilitamiento de la confianza en las instituciones.

En materia económica, el informe resalta que las remesas continúan siendo un soporte clave para las economías centroamericanas, incluido Honduras. A pesar de las políticas migratorias más estrictas implementadas por Estados Unidos y del impuesto del 1 % aplicado a determinadas remesas desde enero de 2026, Moody’s asegura que los flujos enviados a la región se han mantenido sólidos, reduciendo el riesgo de una caída significativa en esos ingresos.

Finalmente, el análisis de Moody’s concluye que la estabilidad crediticia de Honduras y de la región dependerá de la capacidad de los gobiernos para fortalecer sus instituciones, mejorar la seguridad, mantener la disciplina fiscal y generar condiciones que impulsen la inversión y el crecimiento económico sostenible. LB