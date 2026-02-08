Monstruo Espagueti Volador

Yanivis Melissa Izaguirre | Periodista, Honduras

El encuentro entre el Felipe y el eunuco etíope

“¿Cómo lo voy a entender si no tengo quién me lo explique?”…

… “Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: ‘Dirígete hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza; no pasa nadie en esos momentos’.

Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios, y ahora regresaba, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías.

El Espíritu dijo a Felipe: ‘Acércate a ese carro y quédate pegado a su lado’. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ‘¿Entiendes lo que estás leyendo?’.

El etíope contestó: ‘¿Cómo lo voy a entender si no tengo quién me lo explique?’”. (Hechos 8:26-31).

Con este relato bíblico, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez se refirió a uno de los debates del momento en Honduras: la moción aprobada en el Congreso Nacional sobre la lectura de la Biblia en las escuelas.

“Para leer la Biblia, no es simplemente cuestión de leerla, porque no es un solo libro, es un conjunto de libros que fueron escritos en distintos tiempos y con distintos criterios”, agregó el cardenal, y sentenció: “el que no conoce todo eso puede que hasta caiga en errores”, por lo que el líder religioso es de la opinión que quienes tienen que leer la Biblia son los padres de familia, para poder orientar a los niños” (HCH, domingo 8 de febrero de 2026).

Sin embargo, para el Congreso Nacional este tema se resuelve en 30 días y con tres actores: la iglesia Católica, la Evangélica y la Secretaría de Educación.

Ese es el plazo que dio el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, por lo que integró una comisión especial que presentará un plan nacional de lectura de la Biblia en los centros educativos.

Los políticos involucrados en esa iniciativa dicen que es por la “formación de valores en nuestra niñez y juventud”.

Pero ¿qué dice la Constitución de la República de Honduras?:

“Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público” (Artículo 77).

Y el Artículo 151: “La educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia, inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos hondureñistas y deberá vincularse directamente con el proceso de desarrollo económico y social del país”.

Nuestra Constitución establece que la educación es laica. Esa palabra, laica, es una bisagra. No prohíbe la religión, prohíbe la imposición religiosa desde el Estado. Es el mecanismo institucional que permite que, en un mismo salón, convivan un estudiante evangélico, uno católico, uno sin religión y uno que todavía está decidiendo, sin que el pizarrón se convierta en púlpito.

“Laicidad es el principio de autonomía del Estado, sus instituciones, sus leyes y sus políticas públicas respecto de las autoridades, instituciones, y creencias dogmáticas” (Cardona Tamayo et al., 2021, p. 16).

Estado laico es el aparato estatal que se erige con base en el principio de laicidad; es decir, con autonomía respecto de todo tipo de dogmatismo. En ese sentido, su marco jurídico, sus instituciones y sus representantes son respetuosos de la libertad de creencias y de conciencia, agrega Cardona Tamayo (2021, p. 16).

Entonces, ¿y si se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos, por qué solo la católica y la evangélica serán tomadas en cuenta?

¿Y si la educación nacional se fundamenta en los principios esenciales de la democracia, por qué esta moción incluye a unos y excluye a otros?

¿Se conoce en realidad los alcances del Estado laico y los valores que defiende o estamos ante un sesgo de oportunidad citando dicha “formación de valores en nuestra niñez y juventud hondureña”?

“El Estado debe promover la lectura de la Constitución para formar ciudadanos. ¿Por qué el Congreso no promueve la Constitución?”, se pregunta el exfiscal Edmundo Orellana.

Por su parte, el diputado nacionalista Antonio Rivera considera que leer la Biblia en las escuelas no viola el Estado laico, sino que forma valores, “respeto, honestidad y amor al prójimo no son religión, son base de una mejor sociedad. Educar en valores no adoctrina, previene la violencia”.

Sin embargo, el Estado laico también tiene valores que defender y ante los que no puede ser indiferente. La igualdad, la libertad, la justicia, el pluralismo, la dignidad humana y los derechos humanos, por ejemplo. Obligación suya es defenderlos, promocionarlos y enseñarlos a sus ciudadanos (Jaurès, 2011, p. 12).

Como vemos, los promotores de la lectura bíblica argumentan que se trata de reforzar valores. El problema es que la ética pública no necesita catecismo para existir, requiere de reglas claras, instituciones que funcionen y actuar con el ejemplo.

Y aquí aparece una palabra muy apropiada en este debate: neutralidad. “La laicidad implica exquisita neutralidad con respecto a los diferenciales, siempre que no entren en contradicción con los comunes, pero no con respecto a estos últimos”, explica Jaurès (2011, p. 13).

Para Jaurès (2011, p. 13), neutralidad significa que el Estado y los poderes públicos ni se identifican con unos determinados valores, ni apoyan más a unos que a otros.

Todos los ciudadanos se deben respetar, con tal de que no contradigan a la moral pública, “pero el Estado ha de ser exquisitamente imparcial respecto a todas ellas, limitándose a ser el guardián de la moral pública y de la tolerancia” (Jaurès, 2011, p. 14).

Es así como el autor concluye que el compromiso del Estado no es enseñar los valores diferenciales de los padres, sino solo garantizar su libertad de opción del tipo de enseñanza que mejor se acomode a esos valores.

Y es a los padres a quienes les toca formar a los hijos o, si así lo determinan, enseñarles y aclararles las duras sobre las lecturas bíblicas, como aseveró el cardenal Rodríguez.

“Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” (Cardona Tamayo et al., 2021, p. 15).

Ahora, entremos al campo de los derechos humanos, que son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinciones por raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión (sí, de nuevo la religión), o cualquier otra condición.

Pero el vicepresidente del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo, asegura que todos los hondureños estarán de acuerdo si se les consulta sobre la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. ¿Todos? ¿Puede este legislador hablar por todos los hondureños? ¿O inventarse estadísticas de que no hay ni siquiera un 50 % de la población que esté en desacuerdo con la moción?

“La lectura de la Biblia, para mí que sí tiene que ser obligatoria, porque estamos formando al niño. Así como le enseñamos a leer, a escribir, a sumar. Estamos llevándolo por el camino del bien. Para mí tiene que ser obligatorio” (Godofredo Fajardo en el foro Frente a Frente del 5 de febrero del presente año, en el programa titulado: “¿Qué piensa usted de la lectura obligatoria de la Biblia vs. Constitución”).

“Aquí todas las religiones son cristocéntricas”, agregó Fajardo. ¿Y qué hay de quienes no creen en ninguna religión, parlamentario?

Si la lectura bíblica se impone como ritual, ¿qué ocurre con estudiantes de otras religiones? ¿Qué ocurre con quienes no creen? ¿Con quienes creen distinto? Si la respuesta es “que se aguanten”, entonces no estamos hablando de valores, estamos hablando de hegemonía.

Contrario a estas posturas, lo que se busca es proteger la libertad de padres y tutores para que la educación religiosa y moral de sus hijos sea conforme a sus convicciones, no conforme a la mayoría parlamentaria del momento.

En su escrito, “¿Por qué es importante tener una educación laica? Reflexiones sobre la formación escolarizada en América Latina y el Caribe”, Cardona Tamayo y otros autores señalan que los derechos humanos se articulan con base en el principio de no discriminación.

En el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.

La educación favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

Lo anterior no implica desaparecer las religiones, cultos o creencias, al contrario, “la modernización y el desarrollo económico no han provocado la desaparición de las creencias religiosas” (Molina Fuentes, 2018, p. 84).

Estos no son para nada temas nuevos de discusión entre las sociedades.

Pocos temas se discuten con tanta pasión como el fútbol, la política… y la moral ajena. Por eso no sorprende que el Congreso Nacional haya puesto sobre la mesa una moción para impulsar la lectura de la Biblia en centros educativos públicos.

Pasemos ahora al título de este ensayo, que nos lleva a un camino narrativo entre la Biblia pasando de una laicidad a una conversación mediática que debate sobre los derechos en el aula pública.

En este punto entra a escena, con su mejor aroma a salsa boloñesa, el movimiento del Monstruo Espagueti Volador (Flying Spaghetti Monster), también conocido como “pastafarismo”.

Nació como una crítica satírica a que ciertas ideas religiosas se presenten como conocimiento científico o como política pública neutral. Su tesis es simple (y deliciosamente incómoda), si el Estado abre la puerta a privilegios religiosos, ¿con qué criterio decide quién entra y quién queda fuera?

En el mundo jurídico, el pastafarismo ha tenido resultados mixtos. En algunos países y casos, autoridades y tribunales lo han tratado como sátira y no como religión, negándole ciertos reconocimientos. En otros, el debate ha servido para exponer la delgada línea entre creencia, identidad y performance. Más allá de si el colador de pasta califica como símbolo religioso en una foto de identificación, el mensaje comunicacional es potente, la neutralidad estatal no se prueba con discursos, se prueba con trato igual.

Plebiscito emocional: en contra de Dios o en contra de los valores

Desde la comunicación estratégica, la propuesta es un clásico mensaje-anzuelo, fácil de explicar, fácil de aplaudir, y casi imposible de matizar en redes sin que te acusen de estar “en contra de Dios” o “en contra de los valores”.

Es la clase de agenda que convierte un debate constitucional (laicidad, derechos, pluralismo) en un plebiscito emocional.

En términos de libertad de culto y derechos humanos, la brújula es clara. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión incluye manifestar la religión en la enseñanza, sí, pero también incluye la prohibición de coerción.

Además, como leímos anteriormente, el sistema interamericano protege expresamente el derecho de los padres a que la educación religiosa y moral sea conforme a sus convicciones. En la escuela pública, eso exige neutralidad, el Estado no puede “catequizar” con fondos públicos sin afectar la igualdad de quienes no comparten esa fe.

Y aquí vuelve el pastafarismo, no como chiste, sino como espejo. En el fondo, su desafío es el test de la consistencia, si el Estado decide que la Biblia puede leerse como práctica formativa, ¿por qué no un texto budista, un poema sufí, una reflexión humanista, o, por qué no, el Evangelio según el Espagueti? Si la respuesta es “porque eso no es serio”, entonces el Estado ya escogió religión oficial de facto, aunque no lo admita.

Se debe entender que la laicidad no es una guerra contra la fe. Es, más bien, el mecanismo civilizado que permite que la fe exista sin que el Estado la administre.

Un país no se hace más moral por leer más Biblia en el aula.

Si el Congreso quiere hablar de valores, hay un menú enorme: educación cívica robusta, pensamiento crítico, alfabetización mediática, ética pública, derechos humanos. Eso sí sería formación.

La Biblia, como texto, puede estudiarse en literatura, historia o cultura, siempre que sea de forma plural, comparada y no confesional. Lo demás es convertir la escuela pública en plataforma devocional.

Y como cierre, con el respeto que merece la fe (o la falta de ella) de cada quien, una advertencia pastafariana, cuando el Estado empieza a repartir cucharadas de religión, tarde o temprano alguien preguntará por la verdadera receta, pero de la merienda escolar.

En democracia, la receta siempre debe ser la misma: igualdad, neutralidad y libertad. Amén… y ramen.