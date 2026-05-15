Monseñor Patricio Larrosa llama a la unidad tras ser nombrado nuevo Obispo de Danlí

Tegucigalpa – El recién nombrado obispo de la Diócesis de Danlí, monseñor Patricio Larrosa Martos, envió este viernes su primer mensaje pastoral luego de que la Santa Sede oficializara su designación por decisión del Papa León XIV, haciendo un llamado a trabajar “unidos por el bien de nuestro pueblo”.

– Monseñor, expresó su solidaridad con los sectores más vulnerables, entre ellos huérfanos, viudas, migrantes, privados de libertad, desempleados y personas que enfrentan el dolor por la pérdida de seres queridos.

“Quisiera hacer mi saludo a todas las autoridades civiles y militares y de otros credos religiosos, a todos los que ejercen una autoridad, desde ahora mi cordial saludo y mi deseo de trabajar unidos por el bien de nuestro pueblo”, expresó el nuevo prelado en su mensaje dirigido a la comunidad católica y a toda la sociedad hondureña.

La noticia del nombramiento fue confirmada este 15 de mayo de 2026 por la Santa Sede, en la solemnidad de San Torcuato, patrono de Guadix, España, tierra natal del nuevo obispo.

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En su primer pronunciamiento, monseñor Larrosa dirigió palabras de cercanía a sacerdotes, diáconos, religiosas, seminaristas, jóvenes y laicos de la diócesis, resaltando la necesidad de fortalecer la misión evangelizadora y caminar en comunión.

“Les saludo muy especialmente a ustedes sacerdotes con el deseo de que el Señor nos ayude a trabajar unidos por su reino”, manifestó al dirigirse al clero de Danlí.

Asimismo, dedicó un mensaje especial a los jóvenes y seminaristas, señalando que la Iglesia desea acompañarlos “en una etapa importantísima de la vida”, brindándoles apoyo y oración en las decisiones que marcarán su futuro.

El nuevo obispo también destacó su interés de acercarse a las comunidades durante el Año de la Santa Misión, afirmando que las puertas de la Iglesia estarán abiertas para todos los habitantes de la diócesis.

De igual manera, expresó su solidaridad con los sectores más vulnerables, entre ellos huérfanos, viudas, migrantes, privados de libertad, desempleados y personas que enfrentan el dolor por la pérdida de seres queridos.

“Mi cercanía y oración”, dijo monseñor Larrosa al enviar un saludo “muy cordial y sincero para quienes son los preferidos del Señor, los que más sufren”.

Sobre su ordenación episcopal, indicó que tentativamente podría realizarse el próximo 25 de julio, aunque aclaró que aún se espera la confirmación de la agenda de los obispos.

Finalmente, el nuevo obispo de Danlí encomendó su ministerio a la Inmaculada Concepción de María y pidió las oraciones del pueblo hondureño al iniciar esta nueva misión pastoral. LB