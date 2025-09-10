Monseñor Miguel Lenihan es hospitalizado en SPS

Tegucigalpa – Monseñor Miguel Lenihan, arzobispo de la arquidiócesis de San Pedro Sula, norte del país, fue hospitalizado este día.

Aunque la información oficial ha sido escueta se conoce que su estado es estable y que ingresó a un centro asistencial por problemas de salud derivados de una infección.

De acuerdo con reportes de prensa no se trata de un caso de infección grave, por lo que el fin de semana podría ser dado de alta.

En ese orden, se prevé que el religioso retomará su agenda este mismo fin de semana.

Lenihan nació el 22 de septiembre de 1951 en Abbeyfeale, en la diócesis de Limerick, Irlanda.

Entró en el noviciado franciscano en 1972 y estudió filosofía en la Universidad Nacional de Galway, Irlanda, y después teología en Roma, en la Pontificia Universidad de San Tommaso d’Aquino y en la Pontificia Universidad Gregoriana.

Fue ordenado sacerdote el 12 de julio de 1980. Pertenece a la Provincia Franciscana de los Hermanos Menores de América Central y Panamá, y fue vicario general y párroco en la diócesis de Comayagua en Honduras.

El 8 de diciembre de 2010 fue presentada la solicitud por el nuncio apostólico ante la Santa Sede para la formación de una nueva diócesis en La Ceiba por parte de Monseñor Garachana.

Lenihan ejerció como obispo de la diócesis de La Ceiba, en el Caribe hondureño, desde febrero de 2012 hasta el 2023.

Posteriormente, el 11 de marzo de 2023, fue nombrado arzobispo de la arquidiócesis de San Pedro Sula. (RO)