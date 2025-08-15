Monseñor Michael Lenihan invita a la ciudadanía a unirse a la caminata de oración por Honduras

Tegucigalpa– Con un llamado a la unidad y la fe, monseñor Michael Lenihan, arzobispo de San Pedro Sula, invitó a la población a participar en la caminata de oración convocada por la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas para este sábado 16 de agosto.

“Quiero invitarles a la caminata de oración, una actividad muy sencilla pero profundamente significativa. Vamos a orar por la democracia, por la paz, por la familia, por las elecciones del 30 de noviembre y por todos los candidatos que se postulan a la Presidencia”, expresó el prelado.

La actividad comenzará a las 2:00 p. m. en el Monumento a la Madre, desde donde los participantes recorrerán la ruta establecida hasta llegar al Parque Central. Allí, se iniciará con una oración y se concluirá con un mensaje de paz para todos los hondureños.

Monseñor Lenihan enfatizó que esta jornada no tiene tintes políticos, sino que busca unir a personas de todas las creencias en un mismo propósito: clamar por un futuro mejor para el país. “Les animo a que disfrutemos la caminata y que la vivamos un momento de encuentro fraterno”, señaló.

La caminata de oración es una actividad que, de manera simultánea en diferentes ciudades del país, promueve un mensaje de esperanza y unidad nacional en tiempos de incertidumbre social y política.LB