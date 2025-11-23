Monseñor Lenihan destaca que Honduras tienen que orar para escoger a líderes que gobernarán los próximos cuatro años

Tegucigalpa – El arzobispo de la arquidiócesis de San Pedro Sula, Monseñor Miguel Lenihan, dijo este domingo que la jornada de oraciones de la feligresía católica para pedir por elecciones en paz y tranquilidad se realizará desde el jueves 27 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.

“Estamos en adoración eucarística en toda la arquidiócesis y en otros lugares, tienen planeados momentos de oración para que todo salga bien el próximo domingo, que todo salga con mucha tranquilidad, que no haya ninguna violencia”, indicó.

(Leer) Iglesia Evangélica realiza jornada de oración por Honduras

Lenihan abogó por la oración en estos momentos, al igual que lo hizo Cristo antes de escoger a los apóstoles, a sus colaboradores. “También nosotros tenemos que orar para escoger a los nuevos líderes de este pueblo para los próximos cuatro años”.

El guía espiritual pidió a los hondureños que salgan a ejercer el sufragio el próximo domingo y afirmó que un voto perdido no es bueno, “cada voto es importante”.

Honduras se somete este 30 de noviembre a elecciones generales donde elegirá a las personas que tomarán las riendas del país en los próximos cuatro años. VC