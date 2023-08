Monseñor José Vicente Nácher, dirige una carta a jóvenes que no pudieron asistir a JMJ

Tegucigalpa – En el marco del desarrollo de la Jornada Mundial de la Juventud que se desarrolla en Lisboa Portugal, monseñor José Vicente Nácher, arzobispo de Tegucigalpa, dirigió emotiva carta a los jóvenes que no pudieron asistir a Lisboa 2023.

La distancia y las circunstancias hicieron difícil para muchos viajar a Lisboa, yo mismo soy uno de ustedes, anotó el líder religioso.

Al tiempo que manifestó que no asistir no significa que no estamos atentos a todo lo que está ocurriendo, porque allí hay algo de nosotros, no solo en los jóvenes hondureños presentes sino también en la fe viva que se está compartiendo y celebrando.

junto a María, vayan adelante en el camino de la fe, expresó monseñor a los jóvenes.

A renglón seguido anotó “los invito a que en la distancia tratemos de compartir esa gran experiencia de eclesialidad porque para todos esta JMJ 2023 tiene mucho que ofrecernos”.

Monseñor prosiguió su mensaje a los jóvenes invitándoles a que junto a María, vayan adelante en el camino de la fe, y como recuerda el Papa Francisco, si quieren ir aprisa, vayan solos, pero si quieren llegar lejos, vayan juntos.

En otro párrafo de su misiva, escribió y así juntos no les preocupe tanto llegar pronto sino disfrutar el camino caminar en la vida junto a otros jóvenes que compartan nuestra fe y nuestra esperanza es una meta ya alcanzada en el mismo camino y con María, tengan «prisa de la buena”, como dice el Papa Francisco. Esa prisa que expresa una sana inquietud de mejora y transformación.

Miles de jóvenes de todos los países se han dado cita a la JMD, donde ya comparten con el papa Francisco, no obstante, son muy limitados los grupos de jóvenes que tienen la oportunidad de realizar un viaje para participar en dicha jornada debido a muchos factores, la distancia, los costos económicos y por otra parte las ocupaciones académicas o de trabajo de muchos jóvenes, a quienes se quedaron monseñor les invita a seguir viviendo su fe con alegría e intención de transformación. LB