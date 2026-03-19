Moneda de oro con imagen de Trump es aprobada por un comité federal de EEUU

Washington – El comité federal de arte de Estados Unidos aprobó este jueves el diseño de la moneda conmemorativa por los 250 años de independencia con la imagen del presidente, Donald Trump.

La propuesta contempla una moneda de oro de 24 quilates que representa a Trump apoyando sus puños sobre un escritorio, basada en una fotografía tomada por su equipo en 2025 y que se exhibe en la Galería Nacional de Retratos de Washington.

Pese a que fue aprobada, anteriormente demócratas y otro comité habían cuestionado la legalidad del diseño.

Los miembros del comité federal de artes, todos nombrados por Trump, votaron sin ningún tipo de objeción, dejando el camino libre para que la Casa de la Moneda comience la producción de la moneda, aunque su denominación y tamaño sigue en discusión.

En la parte superior del diseño aprobado, la palabra «LIBERTY» forma un ligero arco. Justo debajo se encuentran las fechas 1776-2026. En la parte inferior, aparece la frase «IN GOD WE TRUST» (En Dios confiamos), con siete estrellas en un lado y seis en el otro.

La polémica sobre la moneda responde a que la ley federal prohíbe que un presidente en ejercicio aparezca en los billetes estadounidenses.

Tras la votación, el tesorero, Brandon Beach, indicó que: «al acercarnos a nuestro 250 aniversario, nos entusiasma preparar monedas que representen el espíritu perdurable de nuestro país y nuestra democracia, y no hay perfil más emblemático para el anverso de dichas monedas que el de nuestro presidente en funciones, Donald J. Trump».

El único caso registrado fue en 1926, cuando el entonces presidente Calvin Coolidge, para el aniversario 150 de Estados Unidos, colocó su rostro en una moneda de un dólar. JS