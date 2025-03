Moncada cuestiona propuesta de Ochoa y pide a Paola Hall posición definida con lo que quieren los liberales

Tegucigalpa – El dirigente y precandidato a diputado del Partido Liberal, José Luis Moncada, expresó su preocupación ante los obstáculos que, a su juicio, el comisionado Marlon Ochoa estaría imponiendo a la transparencia del proceso electoral, a solo cuatro días de las elecciones primarias e internas en Honduras.

Moncada criticó que se esté condicionando la publicación de las actas a la biometría, algo que, según él, no está establecido en la ley. «La ley es clara: Acta que llegue debe publicarse la biometría, no es condicionante. No se somete la publicación a la biometría. Creo que aquí hay algo que no está quedando claro. ¿Cuál es la intención?», cuestionó.

El dirigente liberal recordó que en el proceso anterior ya se vivieron situaciones similares que generaron incertidumbre en el electorado y señaló que la transparencia no puede estar sujeta a criterios discrecionales. «Pareciera que en el proceso anterior [Marlon Ochoa] provocó esa misma situación que generó mucha duda e incertidumbre», agregó.

Asimismo, Moncada discrepó con la postura de la comisionada del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, que representa a su partido, y quien ha defendido la necesidad de garantizar un proceso seguro antes de publicar los resultados.

«Esa posición de ‘mejor lento pero seguro’ yo no la comparto. Creo que debe atender la posición de los liberales, que en su mayoría creen que no debe haber demora en la publicación de las actas cuando ya están en poder del CNE», afirmó.

Finalmente, Moncada recordó que el Estado ha invertido más de 2.000 millones de lempiras en el proceso electoral para garantizar la transmisión de información y que la tardanza en la publicación solo genera desconfianza en la ciudadanía. «Le agradecería a ella [a Ana Paola Hall] que reconsidere su posición en aras de la transparencia que el pueblo hondureño está esperando», concluyó. LB