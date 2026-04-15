Mon Laferte se presenta en Honduras con su “FEMME FATALE TOUR 2026” en el palacio de Los Deportes de la UNAH

Tegucigalpa, – Mon Laferte se presenta en Honduras este sábado 18 de abril en el Palacio de los Deportes de la UNAH, con su esperado “Femme Fatale Tour 2026”, en un concierto presentado por BAC, producido por CR Entertainment y Cuatro24, con el apoyo de Conciertos Honduras, que se perfila como una de las experiencias musicales más intensas del año.

–La artista chilena llega con un espectáculo de alto nivel escénico y emocional; localidades principales agotadas y últimos boletos disponibles en Butaca Superior.

Los boletos están disponibles a través de www.eticket.hn y en los kioscos de e-ticket ubicados en Multiplaza y Metromall en Tegucigalpa, así como en Mall Multiplaza en San Pedro Sula. Actualmente, las localidades Experiencia BAC, Butaca Inferior y Mon Lovers se encuentran completamente agotadas, quedando disponibles únicamente los últimos boletos en Butaca Superior. Los clientes con tarjetas BAC pueden acceder a beneficios especiales, incluyendo descuentos y extrafinanciamiento al 0% de interés.

La gira internacional ya ha iniciado con sus primeras presentaciones, marcando el comienzo de una nueva etapa artística para la cantante chilena, que ahora llega a Honduras como una de sus paradas más esperadas. Para este evento, se tiene previsto abrir portones a las 5:30 p.m., con inicio del espectáculo a las 8:30 p.m.. El concierto es apto para mayores de 13 años, quienes deberán asistir acompañados de un adulto, en una noche pensada para vivirse de principio a fin.

Mon Laferte vuelve al país por segunda ocasión, luego de haber protagonizado hace dos años un concierto completamente sold out en el Coliseo Nacional de Ingenieros, donde el público no solo asistió, sino que se involucró activamente en la experiencia, incluso adaptando su estilo y vestimenta a la estética del momento.

“Hace dos años vivimos un concierto inolvidable con Mon Laferte, donde el público se apropió completamente de la experiencia. Fue un show sold out y una conexión muy especial. Para CR Entertainment, traer nuevamente este espectáculo a Honduras representa una apuesta por seguir elevando la calidad de los eventos en el país y ofrecer experiencias que realmente conecten con el público. Agradecemos profundamente a nuestros aliados, proveedores, equipo de trabajo y, sobre todo, al público hondureño que hace posible este tipo de producciones”, expresó Erik Vega, CEO de CR Entertainment.

La propuesta artística de Mon Laferte ha logrado conectar con distintas generaciones, desde audiencias adultas hasta una nueva generación de jóvenes —especialmente entre los 14 y 18 años en adelante— que encuentran en su música una forma de expresión emocional auténtica. Sus conciertos se caracterizan por su fuerza interpretativa y su nivel escénico, integrando música, estética y narrativa en una experiencia que muchos comparan con una puesta en escena tipo Broadway.

En el marco de su “Femme Fatale Tour 2026”, la artista presenta un repertorio que incluye algunos de sus temas más reconocidos como “Tu falta de querer”, “Amárrame”, “Mi buen amor”, “Se me va a quemar el corazón” y “Plata ta tá”, y por supuesto, los éxitos de su más reciente álbum “Femme Fatale”, en un recorrido que combina intensidad, emoción y cercanía con el público.

CR Entertainment reafirma con este evento su compromiso de seguir creando experiencias de alto nivel en el país. Gracias a BAC y a las marcas patrocinadoras y aliados estratégicos que hacen posible este concierto. IR