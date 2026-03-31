Leganés (Madrid)– El seleccionador de Honduras, el español José Francisco Molina, destacó el carácter que demostró su equipo ante Perú y que permitió al conjunto ‘catracho’ igualar hasta en dos ocasiones, la última en el tiempo de prolongación, un marcador adverso.

«Lo que más me ha gustado es cómo nos repusimos hasta por dos veces de dos goles en contra. Este equipo ha demostrado carácter, fuerza y, sobre todo, que cree hasta el final y eso me hace sentirme muy contento y orgulloso», indicó Molina.

Una confianza en sus posibilidades que Molina quiere que sea uno de los pilares de la nueva selección hondureña, con la que el preparador español disputó este martes ante Perú su primer partido.

«Por supuesto que hay cosas que mejorar, es el primer partido, me gustaría tener más el balón, poder mover más al rival para generar espacios, pero me quedo con los momentos buenos que hemos tenido, me quedo con la actitud que han tenido los jóvenes, con la personalidad que han tenido los más veteranos, pero, sobre todo, que quedó con que el equipo creyó, lucho y confió hasta el final», concluyó Molina.EFE/ir