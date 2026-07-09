Mohamed Ouahbi: «El único premio verdadero es ganar el Mundial»

Foxborough (EE.UU.).– El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, aseguró este miércoles que su equipo no se conforma con haber llegado a los cuartos de final del Mundial y que «el único premio verdadero es ganar» el torneo, lo que pasa por derrotar mañana a Francia.

«No vamos a escuchar a quienes nos dicen: ‘Lo que han hecho hasta ahora es fantástico’. Francia es favorita, pero vamos a hacer todo lo posible para ganar mañana. El único premio verdadero es ganar el Mundial», dijo Ouahbi en rueda de prensa en la previa de la eliminatoria.

Francia se impuso a Marruecos por 2-0 en las semifinales de Catar 2022, antes de caer en la final a manos de Argentina. Pero Marruecos, primera selección africana en llegar a semifinales de un Mundial, se ha convertido también en la primera selección en repetir en unos cuartos de final.

«Hace cuatro años yo era un aficionado viendo aquel partido por televisión y tenía la sensación de que podíamos haber hecho más. La clave ahora es jugar este partido sin guardarnos nada para no tener arrepentimientos», afirmó el seleccionador marroquí, nacido en Bélgica.

Por eso, Ouahbi aprovechó el micrófono para lanzar un mensaje a sus jugadores: «No queremos afrontar este partido como si estuviéramos ante un muro imposible de superar. Tenemos que jugar con la convicción de que podemos clasificarnos para las semifinales».

Pese a que Marruecos ya no es un aparecido en la élite del fútbol mundial, el técnico restó importancia a la mayor experiencia que pueda tener Francia, dos veces campeona del mundo.

«No creo que sea solo una cuestión de experiencia. Hemos visto equipos muy experimentados que ya no están en el torneo. La energía que tiene esta selección de Marruecos es muy grande y eso también marca la diferencia», dijo.

Una energía que nace de la idea de «luchar por todo un país». «En los momentos difíciles hay que recordar que no estamos solos, que no estamos haciendo esto solo por nosotros. Eso nos dará energía para dar más», aseguró el seleccionador. EFE