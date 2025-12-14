MOE-UE visualiza actas previo al inicio del escrutinio especial por parte del CNE

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), se mantienen atentos al inicio del escrutinio especial que llevará a cabo el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que está previsto para este fin de semana.

De acuerdo a lo informado por la MOE-UE, se mantienen en Tegucigalpa observando permanentemente la visualización de las actas, mientras se espera el inicio del escrutinio especial por parte del CNE, tras las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

La Unión Europea (UE) reiteró el pasado viernes su respaldo al actual proceso electoral en Honduras y a la labor que desarrolla el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a las dificultades técnicas enfrentadas desde el cierre de las urnas. El bloque europeo hizo un llamado firme a todos los candidatos a “esperar y respetar” el proceso de recuento que continúa en marcha.

La población continúa con sus actividades cotidianas; estudiantes de colegios y universidades celebran las graduaciones de fin de año, mientras los líderes políticos aguardan el avance del conteo especial de 2,773 actas con inconsistencias.

La falta de resultados también ha provocado una oleada de frustración en redes sociales, donde proliferan mensajes de descontento contra el oficialismo, los principales candidatos presidenciales y los organismos electorales.

Según la Ley Electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene hasta el 30 de diciembre para revelar los resultados definitivos que darán a conocer el futuro gobierno, el cual Libre ya ha avisado que no «legitimará». JS