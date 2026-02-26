MOE-UE presentará informe el próximo martes informe final del proceso electoral 2025

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), arribará la próxima semana a Honduras para presentar su informe final el proceso electoral 2025.

Los representar antes de la MOE-UE encabezado por el eurodiputado Francisco Assis presentará el informe final el martes 3 de marzo.

El documento incluye recomendaciones para la mejora de futuros procesos electorales.

Asimismo, para el jueves 5 de marzo está programado un conversatorio en el que se discutirán con diferentes interlocutores las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral, y cómo pueden ayudar en el debate sobre reformas electorales.

Participarán en este evento autoridades hondureñas, organismos electorales, representantes de partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil. AG