MOE-UE pide a actores políticos que respeten el voto y canalicen su descontento con el TJE

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), llamó este miércoles a los actores políticos que respeten el voto de los hondureños y canalicen cualquier controversia en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Mediante un comunicado, indicó que tomó nota de la proclamación de los resultados electorales realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 30 de diciembre.

Respaldó la labor que realizará el TJE y pide participación de la sociedad civil para garantizar un recuento oportuno y una adecuada resolución de los recursos presentados.

Asimismo, recordó a las autoridades estatales su responsabilidad en asegurar que los miembros del CNE y del TJE puedan ejercer sus funciones sin restricciones indebidas y en un entorno libre de intimidación.

Reiteró que publicará un informe final que incluirá recomendaciones para futuros procesos electorales.

También informó que a comienzos de marzo de 2026 organizará un seminario de alto nivel para promover el debate sobre las reformas electorales. AG