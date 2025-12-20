MOE-UE exige respetar el voto hondureño y no bloquear resultados del CNE

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) llamó este sábado, 20 de diciembre, a todos los actores políticos a respetar el voto emitido por el pueblo hondureño en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 y a completar el proceso electoral en curso.

El pronunciamiento emitido, subraya la importancia de no interferir en el trabajo del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante las etapas finales del escrutinio.

En el comunicado, la misión europea advierte que el desempeño de la administración electoral se ha visto afectado por una “parálisis continua e intencionada” a lo largo del periodo electoral, lo que ha provocado graves retrasos en los preparativos y en el desarrollo del proceso.

La MOE UE expresa preocupación por estas disrupciones y sus posibles efectos sobre la confianza ciudadana en los resultados.

Pese a las dificultades institucionales, la MOE UE señala que, hasta la fecha, el escrutinio de votos se ha realizado de forma transparente y que todos los partidos políticos han tenido acceso a la totalidad de las actas electorales.

La misión destaca que sus observadores han acompañado la revisión de resultados y la visualización de actas desde el inicio del conteo.

De cara al escrutinio especial, la misión considera fundamental que el proceso transcurra sin interrupciones ni manipulación intencionada de actas que alteren los resultados de las elecciones presidenciales.

La MOE UE insta a los actores políticos a cooperar para agilizar el escrutinio y a canalizar cualquier inconformidad a través de los mecanismos legales y de trazabilidad establecidos en la normativa.

Asimismo, la misión recuerda a las autoridades estatales su responsabilidad de garantizar que los consejeros del CNE y los funcionarios de la administración electoral puedan desempeñar sus funciones sin restricciones y en un entorno libre de intimidación.

Además, exhorta a todas las partes a abstenerse de obstaculizar la declaratoria oficial de resultados por parte del CNE, enfatizando que el respeto a la voluntad popular es clave para la estabilidad democrática del país. (PD)