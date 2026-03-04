MOE-UE entrega informe sobre elecciones generales en Honduras a UFTF

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en Honduras entregó hoy el informe sobre las elecciones generales del 2025 a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

– Diversos actores políticos recibieron el informe a manos del representante de la UE.

Los comisionados Ivonne Ardón y Vladimir Mendoza fueron los encargados de recibir el informe.

El informe fue entregado por el jefe de la Misión, Francisco Assis.

El documento incluye recomendaciones para su posible implementación en procesos electorales en el país.

Estas recomendaciones se basan en los compromisos internacionales en materia de elecciones democráticas firmadas por Honduras, indicó Assis en una conferencia de prensa en Tegucigalpa.

Las elecciones generales se celebraron en un ambiente tenso y muy polarizado, con disputas políticas que afectaron al funcionamiento tanto del CNE como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), advirtió la MOE-UE.

Los medios de comunicación operaron en un entorno marcado por la intimidación, las campañas de desprestigio y la persecución legal, alertó la MOE-UE en su informe. (RO)